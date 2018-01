Explosão de carro-bomba mata 10 em Bagdá

A explosão o veículo repleto de explosivos ocorreu no estacionamento de uma área comercial de Ur, um bairro bagdali com população predominantemente xiita.

De acordo com uma fonte na polícia, além das dez pessoas mortas, 23 ficaram feridas. Uma fonte hospitalar confirmou as informações.

O atentado ocorre em um momento de recrudescimento da violência sectária no país. Ao longo do ano passado, 8.868 pessoas morreram em episódios do gênero no Iraque, segundo um levantamento da Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Associated Press.