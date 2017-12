Explosão de carro-bomba mata 10 no Iraque Um carro-bomba, aparentemente destinado a matar policiais iraquianos, explodiu às 20h00 em Bagdá, no bairro de Zayouna, e deixou 10 mortos. Segundo o policial Qahtan Jumaygh , o alvo do carro-bomba eram carros de patrulha estacionados nas proximidades. Não há policiais entre as vítimas. A detonação deixou ainda 15 feridos e danificou uma dezena de automóveis nas proximidades.