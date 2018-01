Explosão de carro-bomba mata 2 e fere 5 em Bagdá Um carro-bomba explodiu hoje na estrada que liga Bagdá ao aeroporto internacional da capital iraquiana, matando dois policiais iraquianos e ferindo três soldados americanos. No momento da explosão, um comboio militar dos Estados Unidos passava pela estrada, escoltando um ônibus no qual viajavam membros da Guarda Nacional iraquiana. Os soldados feridos foram levados para um hospital militar, segundo o sargento norte-americano David Larsen. Ele não deu mais detalhes da condição dos atingidos. De acordo com testemunhas, foi possível avistar uma coluna de fumaça preta perto do local da explosão. Em seguida, helicópteros norte-americanos começaram a sobrevoar a área para retirar os feridos, enauqnto a polícia iraquiana realizava buscas nas imediações. De acordo com a polícia local, pelo menos dois suspeitos foram detidos. As informações são de agências internacionais.