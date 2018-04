Explosão de carro bomba mata 25 pessoas no Iêmen

Hadi assumiu o governo hoje em substituição a Ali Abdullah Saleh, após uma eleição que foi realizada para dar fim a mais de um ano de turbulência política no país. Uma autoridade de segurança disse que foi uma explosão suicida, com características de uma operação realizada pela Al-Qaeda. Tanto a Al-Qaeda quanto separatistas do sul estão ativos na região. Uma autoridade da área de saúde confirmou o número de mortos. Ambas as autoridades falaram sob condição de anonimato, já que não têm permissão de conversar com a imprensa.

Em seu discurso ao Parlamento, Hadi prometeu dar continuidade à luta do Iêmen contra os militantes ligados à Al-Qaeda, que se aproveitaram do levante no país para assumir o controle em vários locais. Ele também prometeu trabalhar para que os milhares de refugiados internos surgidos dos conflitos entre tropas do governo, separatistas do sul, unidades militares, movimentos tribais e outras facções possam voltar para casa.

"Uma das tarefas mais importantes é a continuidade da guerra contra a Al-Qaeda como uma tarefa religiosa e nacional, além de levar para casa aqueles que tiveram que deixar suas vilas e cidades", disse Hadi. As informações são da Associated Press.