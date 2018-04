Explosão de carro-bomba mata 35 pessoas no Iraque Trinta e cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba hoje em um distrito comercial de Bathaa, no sul do Iraque, informaram autoridades locais. Pelo menos 45 ficaram feridas. A explosão ocorre em meio a uma onda de atentados que alimenta a preocupação com o ressurgimento da violência.