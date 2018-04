Explosão de carro-bomba mata 5 e fere 17 no Paquistão Um terrorista suicida detonou um carro-bomba dentro de um posto militar e de guarda da fronteira no noroeste do Paquistão, matando cinco funcionários das forças de segurança. O ataque ocorreu em Baran Pul, a cerca de 50 km a leste de Miranshah, principal cidade do Waziristão do Norte, região tribal na fronteira com o Afeganistão. De acordo com a polícia local, 17 pessoas ficaram feridas, sendo sete em estado grave. As informações são da Dow Jones.