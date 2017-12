Explosão de carro-bomba mata dez no Iraque Um veículo carregado com 136kg de explosivos foi detonado nesta sexta-feira nas proximidades de uma delegacia de polícia em Bagdá, causando a morte de dez pessoas e ferindo quatro, informou o Exército dos Estados Unidos. As vítimas foram levadas para o hospital Al-Yarmuk. A explosão ocorreu no bairro de Al-Doura, na região sudoeste da capital iraquiana.