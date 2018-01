Explosão de carro-bomba mata dois e fere três na Colômbia Dois policiais colombianos morreram e outras três pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba nas imediações de um quartel no município de Marinilla, em Antioquia, no norte da Colômbia, em meio a uma espiral de violência que também afetou as cidades de Medellín e Itagui, onde ocorreram outras nove explosões. A polícia disse que o atentado também causou danos materiais como a destruição de telhados, vitrines, vidraças e portas de casas comerciais, residências e escritórios da região. Nenhuma organização assumiu o atentado. O comandante da corporação de bombeiros de Marinilla, capitão Mario Ramírez, informou que a Defesa Civil iniciou a remoção dos escombros em busca de vítimas. "Muitas casas desmoronaram devido à explosão", afirmou Ramírez. Os policiais não informaram a quantidade de explosivos ocultos no automóvel, mas disseram já ter iniciado uma busca aos possíveis autores do atentado. De outro lado, supostos comandos urbanos da guerrilha provocaram hoje a explosão de nove bombas em setores comerciais e residenciais das cidades de Medellín e Itagui, também em Antioquia - sem causar vítimas, segundo a polícia. Sete das bombas foram ativadas em Medellín e sua autoria foi atribuída pelos agentes às chamadas "Milícias Bolivarianas", braço urbano da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), depois de serem encontrados panfletos do grupo em alguns locais onde as bombas explodiram. Um porta-voz policial em Medellín, cidade a 258 km a noroeste de Bogotá, informou que os responsáveis pelos ataques aproveitaram a madrugada para lançar os explosivos na zona onde funcionam os bancos.