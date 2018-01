Explosão de carro-bomba mata dois no Afeganistão Um automóvel carregado de explosivos foi aparentemente destruído pela detonação acidental dos artefatos no leste do Afeganistão e os dois ocupantes do carro morreram, informou neste domingo m porta-voz regional do governo. De acordo com as autoridades afegãs, as vítimas da explosão planejavam um atentado. O veículo explodiu no distrito de Nadir Sha, província de Khost, disse hoje Hayatula Taniwal, um porta-voz del governo local. "Está claro que eles planejavam um atentado terrorista", disse Taniwal. "Felizmente, o veículo explodiu antes que eles chegassem ao seu objetivo." Ele não soube informar qual seria o alvo dos extremistas. Durante os últimos meses, a violência vem aumentando consideravelmente no Afeganistão. Soldados leais ao governo afegão, aliado de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, combatem insurgentes ligados à milícia Taleban, ao grupo extremista Al-Qaeda e ao exército do senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar.