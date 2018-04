MAKHACHKALA - Uma explosão carro bomba provavelmente planejada por um terrorista suicida matou pelo menos dois policiais e feriu outras sete pessoas nesta quinta-feira, 29, na província russa no norte do Cáucaso, disse um porta-voz da polícia do Daguestão.

Segundo informações preliminares, o porta-voz disse que um carro explodiu assim que se aproximava de um posto policial a 100km ao norte da capital do Daguestão, Makhachkala.