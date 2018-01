Explosão de carro-bomba mata na Espanha Uma menina de dez anos e um familiar adulto morreram hoje na explosão de um carro-bomba supostamente promovida pelo grupo separatista basco ETA em Alicante, Espanha, informou a emissora local Cadena Cope. Fontes policiais disseram que além dos dois mortos, "cinco ou seis feridos" pertenciam à mesma família. O veículo foi explodido às 20h30 (locais) na frente do quartel da Guarda Civil localizado na rua Azorín, na localidade de Santa Pola, Alicante. As vítimas estavam num ponto de ônibus nas proximidades do local do atentado.