Explosão de carro-bomba mata nove pessoas no Peru Pelo menos nove pessoas morreram na noite desta quarta-feira em um atentado com dois carros-bomba próximo a embaixada dos Estados Unidos, em Lima, no Peru. Entre os escombros, há um garoto que andava de patins na hora da explosão. O atentado aconteceu em frente a um shopping center, em uma área com muitos restaurantes e cinemas. A embaixada não sofreu danos. O incidente acontece três dias antes da chegada do presidente americano George W. Bush. Será a primeira visita oficial de um presidente norte-americano ao país, no qual se encontrará com o presidente peruano Alejandro Toledo e os líderes do Equador, Colômbia e Bolívia. Toledo está em Monterey, no México, para o encontro de líderes políticos na Conferência Internacional sobre Finanças do Desenvolvimento. O vice-predidente peruano Raul Diez Canseco convocou um reunião de emergência com o Conselho de Ministros.