Explosão de carro-bomba mata oito pessoas em Bagdá Pelo menos oito pessoas morreram e outras 32 foram feridas na explosão de um carro-bomba nesta quarta-feira num posto de gasolina no leste de Bagdá, informaram fontes policiais. A explosão ocorreu por volta das 10 horas (5 horas de Brasília), no bairro al-Yilani, perto da sede do Ministério do Interior. Fontes médicas afirmam que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que há vários feridos em estado grave. Enquanto isso, continuam os esforços do governo iraquiano para conseguir a libertação de dezenas de funcionários do Ministério da Educação Superior seqüestrados na terça-feira por um grupo de homens armados, vestidos com uniformes militares. Wafic al-Samarrai, conselheiro para Assuntos de Segurança do presidente iraquiano, afirmou que a maioria dos seqüestrados já foi libertada. No entanto, fontes do Ministério do Interior disseram que só alguns reféns foram postos em liberdade.