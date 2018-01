Explosão de carro-bomba mata pelo menos 25 iraquianos Um carro-bomba foi detonado por volta de 7h40 desta quarta-feira (hora local) contra um centro de recrutamento do exército no centro de Bagdá, onde centenas de iraquianos faziam fila para oferecer seus serviços. Há pelo menos 25 mortos, segundo o exército norte-americano. A explosão ocorreu no centro de Bagdá, a menos de 1,5 quilômetro da chamada "zona verde", área de segurança máxima onde as tropas de coalizão encabeçadas pelos EUA têm seus quartéis. Todas as vítimas são iraquianas. O número de mortos pode ser ainda maior. O vice-ministro do Interior do Iraque, Ahmed Ibrahim, informou que há 47 vítimas fatais e 50 feridos. Ele disse à imprensa que ?este crime não deterá a marcha popular pela democracia?. A detonação acontece apenas um dia depois do atentado suicida desta terça-feira contra uma delegacia de polícia em um povoado a 59 km ao sul de Bagdá que deixou 53 mortos e dezenas de feridos, entre eles iraquianos que procuravam emprego. As forças de coalizão têm advertido que os rebeldes devem aumentar suas ações contra os iraquianos que colaboram com a ocupação, especialmente antes da entrega do comando do país a um governo provisório iraquiano, prevista para 30 de junho.