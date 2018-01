Explosão de carro-bomba mata pelo menos sete no Iraque Um carro-bomba explodiu em Balad Ruz, a 70 km de Bagdá, por volta de 7h30 desta segunda-feira (horário local), deixando pelo menos sete policiais mortos e outras 17 pessoas feridas. Entre os feridos está o vice-governador da província de Diyala, Akil Jamid al-Adili. O atentado teria sido uma tentativa de assassinar o vice-governador, mas ele passa bem. O veículo foi detonado por um suicida em frente à casa de al-Adili. A explosão destruiu as janelas e arrancou as portas da casa da casa. Entre os mortos estão vários policiais que faziam a escolta do vice-governador. O filho de al-Adili, de apenas nove anos, também ficou levemente ferido.