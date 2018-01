Explosão de carro-bomba mata seis no Parlamento da Somália Pelo menos seis pessoas morreram nesta segunda-feira na sede do parlamento na cidade somali de Baidoa, 245 quilômetros ao noroeste de Mogadício, em um atentado com carro-bomba que, segundo fontes oficiais, tinha o objetivo de assassinar o presidente Abdullahi Yousef Ahmed. O porta-voz do Governo de transição, Abdulrahman Dinari, confirmou à Efe a morte de seis pessoas, mas disse desconhecer a identidade dos autores do atentado. Dinari acrescentou que a bomba explodiu quando Ahmed encerrava um discurso na Câmara e insistiu em que a bomba pretendia acabar com sua vida. O parlamento somali foi convocado nesta segunda-feira para analisar a composição de um novo governo designado pelo primeiro-ministro, Mohammed Ali Ghedi. O porta-voz acrescentou que iniciou uma investigação para localizar e deter os autores do atentado. A Somália vive sem um governo central desde que, em 1991, foi derrubado o ditador Mohammed Siad Barre, o que abriu uma luta entre os diferentes clãs para controlar o país, à qual se somaram recentemente os milicianos dos Tribunais Islâmicos. Baidoa é a cidade mais importante controlada pelas autoridades provisórias que foram escolhidas no Quênia em 2004 com a missão de devolver a tranqüilidade institucional ao país. Os Tribunais Islâmicos se apoderaram da capital, Mogadício, e de vários setores do sul e do centro da Somália. O governo provisório e os Tribunais Islâmicos assinaram vários acordos que buscam a reconciliação entre as duas partes, mas seus vínculos são muito instáveis.