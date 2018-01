Explosão de carro-bomba mata sete fuzileiros no Iraque Sete fuzileiros navais americanos e três guardas iraquianos morreram e vários outros ficaram feridos na explosão de um carro-bomba nos arredores de Faluja, informou uma fonte militar da ocupação. Foi o dia mais letal para as forças dos EUA em quatro meses. Os militares americanos indicaram que um suicida dentro do veículo detonou a bomba. Com as baixas de hoje, o número de soldados americanos mortos até agora no conflito do Iraque sobe para 985, segundo o Departamento de Defesa. Testemunhas disseram que o ataque ocorreu 15 quilômetros ao norte de Faluja e que foram destruídos dois veículos militares. A explosão foi tão potente que o motor do veículo foi lançado para longe do local, afirmou um militar americano, que pediu anonimato. Equipes médicas transportadas por helicópteros chegaram ao local do atentado para levar os feridos a hospitais. Soldados isolaram a área da explosão. Ao mesmo tempo, quatro iraquianos foram levados a um hospital de Faluja com ferimentos de bala depois de aparentemente terem sido atacados por soldados americanos no local do atentado, disse Ahmed Bassem, do Hospital Geral de Faluja. O Exército dos EUA não confirmou inicialmente a versão. Foi a maior quantidade de soldados americanos mortos em combate no Iraque desde 2 de maio, quando nove militares morreram em ataques separados em Bagdá, Ramadi e Kirkuk.