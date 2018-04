Explosão de carro-bomba na capital da Síria mata ao menos 13 pessoas e deixa 29 feridos

Atualizado às 12h20

DAMASCO - Pelo menos 13 pessoas morreram e 29 ficaram feridas neste domingo, 21, e várias ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no bairro de maioria cristã de Bab Tomada, no centro histórico de Damasco.

Os explosivos estavam embaixo do veículo e foram detonados perto de uma delegacia. Acessos ao local estão cercados. A rede de televisão governamental disse que o episódio foi um "atentado terrorista".

O ataque coincide com a presença na capital síria do enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, que se reuniu com o presidente Bashar Assad.

Brahimi está na Síria para propor uma trégua às partes envolvidas no conflito durante a festa muçulmana do Sacrifício, que começará nesta sexta-feira.

O conflito na Síria, que começou em março de 2011, já deixou 25 mil mortos, 2,5 milhões de pessoas necessitam ajuda humanitária e mais de 250 mil se refugiaram em países vizinhos, segundo as Nações Unidas.