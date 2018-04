Explosão de carro-bomba na Espanmha deixa um morto

Um carro explodiu na manhã desta sexta-feira em um estacionamento a céu aberto na cidade de Bilbao, na região basca da Espanha.

Fontes policiais disseram se tratar de um carro bomba. Segundo a mídia espanhola, uma pessoa teria morrido dentro do veículo.

A identidade da vítima não foi revelada.

As autoridades não confirmaram a autoria do suposto atentado, mas as características são semelhantes às de explosões provocadas pelo grupo extremista basco ETA durante os 40 anos de sua campanha separatista na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.