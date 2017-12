Explosão de depósito de dinamite faz 11 mortos na China Onze pessoas morreram na explosão de um depósito clandestino de dinamite na província de Shaanxi, no norte da China, informou nesta terça-feira a agência oficial de notícias Xinhua. A explosão ocorreu segunda-feira na localidade de Lagaochuan. A primeira informação era de 10 mortes. Mas as equipes de salvamento encontraram nesta terça o corpo da 11ª vítima. Entre os escombros do armazém foram encontradas duas pessoas gravemente feridas. O número total de feridos chega a 20. "O número de mortos pode aumentar, pois ainda pode haver gente soterrada nos escombros", disse a Xinhua. As vítimas eram na sua maioria migrantes que viviam amontoados no armazém. O proprietário, Su Yingxiang, era o prefeito da localidade e fugiu após o acidente. As explosões de dinamite armazenada ilegalmente em casas, edifícios comunais e fábricas são freqüentes nas províncias chinesas de maior atividade mineira, como Shaanxi.