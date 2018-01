Explosão de depósito de gás faz oito mortos na China Oito pessoas morreram em conseqüência da explosão de um depósito de gás em uma loja de Huilizhuang, na província central de Henan, da China, informou a agência oficial de notícias Xinhua. Outras oito pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo, segundo fontes do hospital local. A explosão aconteceu na tarde de terça-feira e destruiu a loja, a casa de seu proprietário e parte de uma casa das proximidades. As investigações indicam que a explosão foi provocado pelo filho mais novo do dono da loja, quando o garoto brincava no depósito de gás.