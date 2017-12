Ataque a hotel na Somália deixa ao menos 23 mortos e 30 feridos Grupo extremista Al-Shabab, que luta para impor sua rígida interpretação da a lei islâmica no país, reivindicou autoria do atentado cometido com caminhão-bomba do lado de fora do hotel Nasa-Hablod, frequentado por ministros, deputados e líderes empresariais