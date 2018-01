Explosão de duas bombas no sudoeste iraniano não causa vítimas A explosão de dois artefatos em Kermanshar, no sudoeste do Irã, causou importantes danos materiais em vários edifícios, mas não deixou vítimas, informou a agência oficial de notícias Irna. Segundo a fonte, que citou testemunhas sem identificá-las, uma bomba explodiu às 14h (6h30 de Brasília) na sede do governo da cidade. O vice-governador de Kermanshar para Assuntos Políticos e de Segurança, Ali Taali, disse à Irna que foi aberta uma investigação para esclarecer a explosão. Pouco antes, acrescentou a agência, uma outra explosão aconteceu em um edifício comercial no leste da cidade, também sem deixar vítimas, assegurou a agência. Kermanshar, cerca de 420 quilômetros ao sudeste de Teerã, é uma das cidades iranianas com grande presença de população curda. No ano passado, as povoações árabe e curda do Irã, concentradas na zona fronteiriça com o Iraque e a Turquia, foram palco de confrontos entra a população local e as autoridades. Em junho passado, uma série de atentados matou oito pessoas na cidade iraniana de maioria árabe de Ahvaz, próxima à fronteira com o Iraque.