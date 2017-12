Explosão de fábrica de fogos deixa 14 mortos na Tailândia A explosão de uma fábrica de fogos de artifício na região central da Tailândia resultou na morte de 14 pessoas, inclusive de um menino de quatro anos, informa a polícia local. Duas pessoas ficaram feridas. Cerca de 20 funcionários estavam na fábrica de fogos de artifício Boonlue, em Ayuthaya, antiga capital tailandesa, quando ocorreu a explosão, na tarde de hoje. O impacto causou o desabamento do telhado da fábrica, disse o general de polícia Wanchai Thanakit. Os dois trabalhadores feridos foram hospitalizados. A fábrica funcionava ilegalmente. Seu alvará de funcionamento foi cassado no ano passado, depois de uma outra explosão, disse o general a jornalistas. A polícia investiga as causas da explosão. Não há mais detalhes disponíveis. Ayuthaya fica a cerca de 70 quilômetros de Bangcoc.