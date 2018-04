Explosão de fábrica deixa 16 mortos na China Uma explosão ocorrida numa fábrica no leste da China matou 16 trabalhadores e deixou dezenas de feridos. Um funcionário da Administração Estatal de Segurança do Trabalho chinesa informou que a explosão ocorreu às 3h do domingo (horário local) em Fenyang, na província de Anhui.