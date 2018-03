Explosão de fogos de artifício faz 28 mortos no México Fogos de artifício detonados no centro da cidade de Veracruz, situada no litoral do país, a cerca de 300 km da capital, provocaram, esta terça-feira, um incêndio em um mercado de alimentos. As chamas rapidamente se alastraram por toda uma quadra, e pelo menos 28 pessoas acabaram mortas. A polícia e os vizinhos ajudaram os bombeiros na tentativa de debelar o fogo, enquanto carros, edifícios e postos de venda ardiam. O incêndio só foi controlado durante a madrugada da quarta-feira, primeiro dia do ano. Carlos Ortiz, porta-voz da Brigada de Combate a Incêndio, afirmou em depoimento oficial que 28 cadáveres já foram encontrados até o momento. Outras 50 pessoas foram afetadas por inalação de fumaça. Ortiz disse também temer que a cifra de mortos aumente ainda mais. As autoridades locais já haviam tentado proibir a venda de fogos de artifício nas ruas da cidade durante as festas de fim de ano do ano passado, mas foram forçadas a desistir, face a resistência dos moradores.