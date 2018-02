Explosão de fogos de artifício mata 9 e fere 70 Pelo menos 9 mexicanos morreram e 70 ficaram feridos ontem depois da explosão de fogos de artifício que estavam em um caminhão na cidade de Jesús Tepactepec, Estado de Tlaxcala, no centro do México. Segundo autoridades locais, as vítimas foram transferidas às pressas para hospitais da região e de Estados vizinhos. Os fogos de artifício seriam usados em uma festa religiosa em Jesús Tepactepec.