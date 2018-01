Explosão de foguete causa morte de mulher em Cabul Um foguete atingiu neste domingo a capital afegã e causou a morte de uma mulher que morava nos arredores da base dos mantenedores de paz estrangeiros que atuam em Cabul, disseram moradores da região e porta-vozes militares. Investigadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também analisam outras duas explosões ocorridas nos arredores do aeroporto de Cabul. Vizinhos disseram que o foguete atingiu uma árvore no quintal de uma casa de dois andares no bairro cabuli de Shash Darak, matando uma mulher chamada Fawzya com cerca de 40 anos. A oeste de Cabul, na província de Wardak soldados americanos detiveram Ghulam Mohammed Hotak, um suposto ex-comandante da milícia fundamentalista islâmica Taleban.