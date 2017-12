Explosão de foguete fere cinco palestinos em Gaza Cinco palestinos ficaram feridos no campo de refugiados de Jabalya, norte de Gaza, na explosão de um foguete artesanal que tinha sido disparado por milicianos contra Israel, informaram fontes médicas palestinas. O foguete atingiu uma casa do campo, acrescentaram as fontes, que disseram que outra pessoa ficou ferida nesta manhã, no sul da faixa, quando preparava uma bomba. Os incidentes são subseqüentes à ruptura da trégua que era seguida há mais de 15 meses pelo Hamas, que hoje anunciou o disparo de pelo menos 12 foguetes artesanais contra alvos israelenses. Ontem, o braço armado do movimento islâmico decidiu suspender o cessar-fogo após a morte de sete civis palestinos na praia de Beit Lahia, no norte de Gaza. Neste sábado, pelo menos 15 foguetes artesanais já foram disparados contra Israel, sem causar vítimas ou danos materiais, informou a rádio pública israelense. A emissora também disse que uma criança palestina de 7 anos, que ficou gravemente ferida no bombardeio da praia de Beit Lahia, foi levada para o Hospital Soroka, da cidade israelense de Beer Sheva.