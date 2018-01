Explosão de gás deixa dois mortos e sete feridos em Istambul Uma explosão ocorrida num bar situado no centro de Istambul deixou duas pessoas mortas e outras sete feridas nesta quinta-feira, informou a agência de notícias Anatolia. A explosão ocorrida no subsolo do bar Elmas, no bairro de Harbiye, fez com que o piso térreo desabasse. O governador de Istambul, Muammer Guler, disse que um vazamento de gás em um botijão armazenado no subsolo do estabelecimento resultou numa explosão tão poderosa que as geladeiras foram parar na rua. Logo após o acidente, houve temores de que uma bomba poderia ter causado a explosão.