Explosão de gás destrói escola e mata dez alunos na Turquia Pelo menos dez estudantes morreram na explosão de gás em um dormitório escolar de Kaseri, no centro da Turquia, a 770 km de Istambul, na madrugada desta sexta-feira. O edifício ficou destruído. A agência de notícias Anatolia informou que 13 pessoas já foram resgatadas com vida. Um aluno retirado dos escombros disse que a maioria das pessoas estavam dormindo quando aconteceu a explosão. Na hora da explosão, 23 estudantes e professores estavam no prédio. Ainda não está claro o que ocasionou o acidente, mas as primeiros indícios mostram que a explosão aconteceu na cozinha.