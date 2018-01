Explosão de gás em mina de carvão faz onze mortos na China Onze pessoas morreram na explosão de gás metano em uma mina de carvão na província de Yunnan, sudoeste da China, informou nesta segunda-feira a agência estatal de notícias Xinhua. O acidente aconteceu no sábado no poço de Bailongshan. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as causas do acidente, acrescentaram as fontes, sem dar mais detalhes. As minas chinesas são as mais perigosas do mundo, com aproximadamente oito mil mortes por ano, sendo seis mil delas nos poços de carvão, segundo dados oficiais. Fontes independentes afirmam que estes números estão muito abaixo dos dados reais. A alta taxa de mortes acontece principalmente porque os proprietários das minas ignoram as medidas de segurança e buscam a produção a qualquer custo. O carvão responde por 73% do consumo energético do país.