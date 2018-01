Explosão de gás mata pelo menos 19 na Índia Uma explosão causada por vazamento de gás matou pelo menos 19 pessoas e feriu outras 43, na cidade de Surat, no oeste da Índia. Três prédios foram destruídos pela explosão que aconteceu por volta de 19h00 (de Brasília). As equipes de resgate usam cães farejadores para localizar as vítimas entre os escombros. Mais seis ou sete pessoas ainda podem estar sob os destroços, segundo a polícia local. De acordo com o comissário V.K. Gupta, aparentemente, não se trata de um ato terrorista, e sim de um acidente. A cidade de Surat é conhecida como um centro de lapidação e corte de diamantes. Cerca de 100 pessoas residiam e trabalhavam com diamantes nos edifícios destruídos. Segundo testemunhas, haviam alí muitos cilindros de gás de cozinha que usados nos serviços com as pedras preciosas.