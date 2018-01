Explosão de granada deixa 16 feridos em Praga Uma granada foi lançada de dentro de um carro contra um cassino na capital da República Checa neste domingo. Dezesseis pessoas estão feridas, a maioria turistas. O ataque tinha como alvo o dono do Cassino Royal, segundo a polícia. A explosão ocorreu às 12h30 (horário local) em uma região popular do centro da cidade com muitos restaurantes e cafés. Entre os feridos estão turistas britânicos, norte-americanos, alemães e eslovacos. Uma criança também foi atingida na explosão.