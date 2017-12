Explosão de granada deixa 16 feridos na Indonésia Supostos rebeldes separatistas detonaram uma granada do lado de fora de um shopping center em Banda Aceh, capital da província indonésia de Aceh, ferindo 16 pessoas. Os atacantes lançaram o explosivo em uma rua durante amanhã, quando o local estava repleto de transeuntes. Os feridos foram levados para um hospital próximo dali. O ataque ocorreu duas horas depois da chegada do embaixador norte-americano para a Indonésia, Ralph L. Boyce, à problemática região. Aparentemete sem conhecimento do incidente, Boyce seguiu diretamente para se reunir com o vice-governador da província, que tem sido palco de batalhas entre tropas governamentais e rebeldes do Movimento Aceh Livre. Um porta voz negou a participação do movimento no ataque.