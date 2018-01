Explosão de granada deixa quatro mortos na Rússia Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas quando um passageiro detonou uma granada dentro de um ônibus em Malgabek, na república da Ingushétia, nesta quinta-feira, informou o Ministério de Situações Emergenciais da Rússia. A granada foi detonada após uma briga e o caso não vem sendo tratado como atentado, disse o porta-voz do ministério no sul do país, Yuri Kolodkin. De acordo com ele, os mortos são o homem que detonou a granada e três mulheres que estavam no ônibus.