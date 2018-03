Explosão de granada deixa quatro mortos na Rússia O número de mortos numa explosão acidental de granada de mão deixou quatro mortos na Rússia. A explosão ocorreu nas primeiras horas de ontem, num café situado na Academia Médica Sechenov, em Moscou, durante uma festa dos estudantes da escola, uma das mais importantes do país no ramo da medicina. Um homem de 30 anos causou a explosão ao puxar, aparentemente sem intenção, o pino de segurança do artefato. A granada explodiu em sua mão. A esposa do homem e uma amiga também morreram no local. Ele e uma outra mulher morreram mais tarde no hospital.