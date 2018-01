Explosão de granada deixa quatro mortos no Sri Lanka Uma granada explodiu durante um comício da Frente Nacional Unida, próximo a capital do Sri Lanka, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo mais 20, informou a polícia e políticos que participavam do comício na noite desta sexta-feira. Dos feridos, três estão em estado grave. As eleições no Sri Lanka acontecem entre os dias 20 e 25 de março e servirá como teste para a Frente Nacional, vencedora das eleições parlamentares do ano passado, medir sua popularidade. A violência em época de eleição acontece com freqüência no país. Nas eleições de dezembro, 62 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas.