Explosão de granada deixa soldados dos EUA feridos no Iraque Desconhecidos lançaram na madrugada desta quinta-feira duas granadas contra um posto de comando das tropas norte-americanas na cidade de Faluja, a 50 km de Bagdá, no Iraque, ferindo sete militares. Segundo o capitão Frank Rosenblatt, o incidente aconteceu horas depois de um confronto nas ruas da cidade entre as tropas dos EUA e manifestantes iraquianos. Nenhum soldado ficou gravemente ferido. Este foi o terceiro incidente entre as tropas dos EUA e manifestantes em Faluja em menos de uma semana. Ontem, durante um protesto contra a presença dos norte-americanos no Iraque, dois iraquianos morreram baleados e outros 18 ficaram feridos. Dois dias antes, na mesma situação, 16 pessoas morreram. Nos dois incidentes as tropas norte-americanas disseram que foram atacados primeiro pelos manifestantes.