Explosão de granada mata 1 palestino em procissão fúnebre Militantes palestinos detonaram uma granada caseira durante uma procissão funerária na Faixa de Gaza nesta segunda-feira, causando a morte de um rapaz de 18 anos, disseram fontes hospitalares. Aparentemente, a granada foi lançada como uma espécie de demonstração de força, sem a intenção de ferir ninguém, disseram testemunhas. Durante os funerais de pessoas assassinadas pelo Exército de Israel é comum ver pistoleiros palestinos dispararem para o alto e pedir vingança contra o Estado judeu. Said Mabi, de 18 anos, foi ferido pelos estilhaços do explosivo e morreu antes de chegar ao hospital, disse o doutor Ali Moussa, do Hospital de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza. Mabi participava das procissões fúnebres em homenagem a dois palestinos mortos durante uma incursão militar israelense realizada ontem. Em Hebron, na Cisjordânia, o Exército de Israel alegou ter encontrado uma bomba e realizado uma explosão controlada numa casa pertencente a um suposto militantes da milícia Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. O Exército diz que seus homens vasculharam a casa de Hazem Qawasmeh e encontraram a bomba, assim como dois fuzis. O Exército então detonou o material encontrado. A explosão destruiu quase toda a casa de dois andares. Familiares disseram Qawasmeh esteve sob custódia de Israel por mais de um ano, o que o Exército nega. Seu irmão, Hatem, e outro homem foram detidos pelos soldados durante a operação realizada na manhã de hoje. O Exército anunciou a detenção de outras 12 pessoas na Cisjordânia durante a noite de domingo, inclusive membros dos movimentos Hamas, Jihad Islâmica e Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). Ainda hoje, o Exército anunciou a suspensão dos toques de recolher em Qalqiliya, Hebron, Ramallah, Jenin e Tulkarem, mas manteve a medida em Belém e Nablus. A suspensão dos toques de recolher significa que agora as pessoas podem circular livremente por elas. No entanto, o Exército impediu os palestinos de entrar em território israelense. A proibição deverá continuar vigente durante as eleições gerais em Israel, previstas para amanhã, e será suspensa na quarta-feira, disseram oficiais. A decisão afeta trabalhadores e estudantes palestinos que têm permissão para entrar em Israel - número que se reduziu drasticamente depois do início da segunda intifada, em setembro de 2000. As pesquisas de opinião mostram o governista Partido Likud à frente, com 32 das 120 cadeiras do Knesset (Parlamento). O pacifista Partido Trabalhista deve obter entre 15 e 18 assentos. Os pesquisadores ouviram 1.109 pessoas. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais. No extremo norte da Cisjordânia, Israel começou a trabalhar em mais uma parte de sua cerca de segurança, construída com o objetivo de impedir a entrada de militantes palestinos em Israel. A construção da cerca começou no ano passado, mas vem progredindo muito lentamente, apesar de muitos israelenses acreditarem que esta é a única forma de proteger suas comunidades da revolta palestina, especialmente aqueles que vivem perto da Cisjordânia. As autoridades israelenses também anunciaram hoje o prolongamento do fechamento da Universidade de Hebron - por mais seis meses - e o da Politécnica da cidade por mais três semanas. As duas instituições foram fechadas no dia 5, depois de dois homens-bomba palestinos terem matado 23 pessoas em Tel-Aviv. No Cairo, grupos palestinos reunidos para discutir o fim dos ataques contra civis israelenses não chegaram a um acordo. O Hamas e a Jihad Islâmica não aceitam suspender os atentados e se recusaram a aceitar a Organização de Libertação Palestina (OLP) como representante dos palestinos. Os dois grupos também rejeitam a Autoridade Palestina como único poder nos territórios autônomos.