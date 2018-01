Explosão de granada mata dois soldados norte-americanos Dois soldados norte-americanos morreram nesta segunda-feira e outros dois ficaram feridos na explosão, aparentemente acidental, de uma granada no sul de Bagdá, anunciou o Comando Central norte-americano (Centcom). Segundo o comunicado do Centcom, os dois soldados do 5º Corpo do Exército morreram quando faziam trabalhos de manutenção num veículo. "O incidente não foi o resultado de um ato hostil", destacou a nota. Veja o especial :