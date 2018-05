Explosão de granadas deixa 2 mortos e 26 feridos na capital do Quênia

Atualizado às 19h23

NAIRÓBI- Ao menos duas pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um atentado com granadas perpetrado contra um ônibus em Nairóbi, capital do Quênia, com destino a Kampala, em Uganda.

Segundo o jornal queniano Daily Nation, a explosão ocorreu na tarde de hoje, quando o veículo se preparava para sair de uma estação no centro da cidade e quatro pessoas lançaram granadas contra os passageiros, que estavam subindo no ônibus.

Até o momento, de acordo com o periódico, a polícia indicou que dois dos autores do atentado foram mortos por disparos das forças de segurança, um terceiro foi detido ao ficar ferido por suas próprias granadas e o quarto está foragido.

As autoridades quenianas não apontaram nenhum grupo como responsável pelo incidente, mas a polícia ugandense advertiu que tinha "importantes indicações" de que grupos ligados à Al-Qaeda preparavam atentados em países africanos para o período do Natal.