Explosão de mina deixa 40 desaparecidos na Ucrânia

Mais de 40 mineiros estão desaparecidos após a explosão de uma mina de carvão neste domingo na Ucrânia, informou a agência russa Ria Novosti. "O trabalho estava suspenso na mina, só os responsáveis estavam no local. Um total de 42 pessoas", disse uma porta-voz da agência ucraniana de controle de minas. A mina, denominada "Karl Marx", está localizada na cidade de Yenakiyevo, na região ucraniana rica em carvão de Donetsk, no leste do país. O local foi fechado vários dias antes da explosão por irregularidades nas normas de segurança.