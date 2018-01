Explosão de mina fere três soldados no Afeganistão Uma mina terrestre explodiu perto de um veículo que transportava paramilitares no noroeste do Afeganistão nesta segunda-feira. Três dos soldados que estavam no carro ficaram feridos. O incidente ocorreu perto de Wana, o principal povoado de Waziristan do Sul, onde os paquistaneses estão procurando membros da rede terrorista Al-Qaeda. Os soldados feridos foram hospitalizados e passam bem.