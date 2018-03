Explosão de mina mata 20 policiais no leste da Índia A polícia indiana informou hoje que pelo menos 20 policiais morreram na explosão de uma mina colocada por rebeldes comunistas no leste da Índia. O incidente ocorreu 600 quilômetros ao sul de Bhubaneshwar, a capital do Estado indiano de Orissa. Os policiais enfrentavam rebeldes armados quando o veículo em que estavam passou sobre a mina. Segundo o comandante da polícia local, Gopal Nanda, as informações iniciais indicavam que 20 policiais foram mortos na explosão. Os rebeldes, que se dizem inspirados pelo líder revolucionário chinês Mao Tsé-tung, lutam há mais de três décadas em vários Estados indianos, reivindicando terras e empregos para trabalhadores agrícolas e para os pobres em geral.