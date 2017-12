Explosão de mina mata 8 e fere 28 na Chechênia Uma poderosa mina terrestre explodiu hoje na passagem de um ônibus de passageiros num movimentado cruzamento da capital da Chechênia, Grozny, matando pelo menos oito pessoas e ferindo outras 28, numa ação considerada por autoridades russas como um ato de terrorismo por parte dos rebeldes chechenos. A maioria dos mortos e feridos estava no ônibus, que passava pelas proximidades do principal mercado do centro da cidade. A região é ponto de convergência para pessoas pegando ônibus para outras cidades da Chechênia e de outras áreas do Cáucaso. O explosivo estava escondido numa barraca de metal ou num quiosque no cruzamento. Nenhum suspeito foi detido. A tevê TVS especulou que a mina visava um veículo militar. Rebeldes chechenos freqüentemente plantam minas terrestres em rotas das forças russas e polícia chechena. As Nações Unidas estimam que de 7 mil a 10 mil pessoas foram feridas ou mortas na Chechênia desde o início da primeira guerra entre tropas russas e rebeldes chechenos, em dezembro de 1994.