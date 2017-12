Explosão de mina mata soldado israelense no sul do Líbano Um soldado israelense morreu e três ficaram feridos na explosão de uma mina numa área do sul do Líbano, informaram as redes de TV Al Jazira e Al Arabiya. As duas redes, que citam seus correspondentes na região, afirmam que a mina explodiu quando um carro de combate passava transportando os militares no sul do país. A televisão Al-Manar, órgão do Hezbollah, também noticiou a morte de um soldado israelense na explosão de uma mina antitanque no sul do Líbano, sem fornecer detalhes. Porta-vozes do Hezbollah tinham anunciado que a milícia respeitaria a cessação das hostilidades que entrou em vigor dia 14 de agosto, conforme a resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU.