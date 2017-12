Explosão de mina terrestre deixa 22 mortos no Nepal Uma mina terrestre plantada por supostos rebeldes comunistas levou pelos ares dois caminhões da polícia nepalesa, matando pelo menos 22 e ferindo 15 outros, informou a polícia. Os policiais retornavam a uma base quando a mina terrestre explodiu nos arredores de Khairekhola, uma aldeia situada 500 quilômetros a oeste de Katmandu, a capital do Nepal, disse um agente da polícia sob condição de anonimato. Os feridos foram levados a um hospital militar de Katmandu. "O primeiro caminhão foi partido ao meio e a maioria de seus ocupantes morreu", disse o policial Milan Thapa à Associated Press no momento em que era levado do interior de um helicóptero para dentro do pronto-socorro. De acordo com ele, alguns de seus colegas no segundo caminhão também foram feridos pela explosão. Houve ainda uma breve troca de tiros entre policiais e rebeldes. Alguns militantes fugiram depois do choque, disse Thapa. Diversos rebeldes feridos foram levados por seus colegas para as selvas próximas. Médicos do Hospital Militar Birendra, em Katmandu, disseram que três policiais feridos apresentam condições críticas de saúde.