Explosão de mina terrestre mata 11 policiais na Índia A explosão de uma mina terrestre no leste da Índia provocou a morte de 11 policiais hoje e deixou outros seis gravemente feridos. Autoridades locais atribuíram o episódio a rebeldes maoistas ativos na região. De acordo com o oficial de polícia V. D. Ram, os rebeldes detonaram uma mina no momento da passagem de uma patrulha pelo distrito de Singhbhum Ocidental, cerca 160 quilômetros a leste de Ranchi, capital do Estado indiano de Jharkhand.