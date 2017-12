Explosão de mina terrestre mata 12 policiais na Índia Uma mina terrestre supostamente plantada por rebeldes comunistas explodiu nesta quinta-feira no momento da passagem de um jipe da polícia no leste da Índia, provocando a morte de 12 integrantes de uma força policial paramilitar, informaram autoridades locais. Os paramilitares da Força de Reserva Central de Polícia retornavam à sua base no Estado de Jharkhand depois de uma missão de desmantelamento de minas terrestres quando o veículo no qual viajavam passou por cima de uma mina plantada na estrada, disse B. C. Verma, comandante da polícia local. A explosão ocorreu perto da aldeia de Karampada, cerca de 250 quilômetros ao sul de Patna, capital de Jharkhand, disse Verma. O local da explosão fica numa área remota do Estado e as informações iniciais davam conta que cinco paramilitares haviam morrido enquanto limpavam minas em uma escola. Os rebeldes comunistas da região dizem-se inspirados no líder revolucionário chinês Mao Tsé-tung. Eles lutam há mais de duas décadas para exigir terra e empregos para os agricultores e os pobres. Conhecidos como Naxalitas, os rebeldes maoístas da região são ativos em seis dos 28 Estados indianos: Andhra Pradesh, Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Karnataka e Orissa.